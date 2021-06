DFB-Star Robin Gosens brilliert bei Sieg über Portugal: So tickt Deutschlands neuer Liebling

In der 62. Minute erhoben sich die deutschen Fans in der Allianz Arena von ihren Plätzen und applaudierten. Danach hallten Sprechchöre für den Mann des Abends beim 4:2 (2:1)-Sieg der deutschen Nationalmannschaft im wichtigen zweiten EM-Gruppenspiel über Portugal durchs Stadion: Robin Gosens. Der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo erlebte ein Spiel, das er "niemals vergessen wird." Anzeige

Die Gosens-Show: Zunächst wurde sein vermeintliches Führungstor wegen Abseits von Serge Gnabry aberkannt. Beim 1:1 knallte er die Flanke von Joshua Kimmich ans Bein von Ruben Dias, der ins eigene Netz traf. Vorm 3:1 legte er quer auf Kai Havertz – und das 4:1 köpfte er selbst. Auf drei Torbeteiligungen bei einer EM kam für Deutschland zuletzt Bastian Schweinsteiger 2008. In der SPORTBUZZER-Einzelkritik erhielt er – fast logisch – die Note 1.

Spätstarter Gosens (erst acht Länderspiele) konnte sein Glück kaum fassen, vor den Augen seiner Schwester und seiner Eltern die Partie seines Lebens gemacht zu haben: "Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Der Sieg bedeutet mir alles, weil er essenziell wichtig war für das Turnier. Es war komplettes Gefühlschaos, heute ist mir echt einer abgegangen. Das war magisch."





Nach dem Abpfiff musste er sich dennoch einen Spruch seines einstigen Vorbilds Thomas Müller, in dessen Trikot er 2014 noch auf der Fanmeile gefeiert hatte, anhören. Der Bayern-Star frotzelte, weil Gosens sich nach einer guten Stunde auswechseln ließ: "Kein Wunder, der spielt ja auch in Italien." Die freche Antwort des Matchwinners: "Besser gute 60 Minuten als 90 schwache…"

Gosens träumt von der Bundesliga Diese Aussage passt zum 26-Jährigen aus Emmerich am Niederrhein, der in seiner Profikarriere bislang nur im Ausland spielte, aber von der Bundesliga träumt. Innerhalb des Teams wird er nicht umsonst schon mit Lukas Podolski verglichen – und dass nicht, weil er mit der Rückennummer 20 spielt, mit der "Poldis" DFB-Karriere ebenfalls anfing. Wie der Weltmeister von 2014 trägt auch Gosens sein Herz auf der Zunge, sagt, was er denkt und hat immer einen Spruch auf Lager. Zum Vergleich mit Deutschlands Kultstürmer meinte er: "Ich bin tatsächlich eher Poldi als Jonas Hector. Ich hätte gerne seinen linken Huf."

Kuriose Geschichte: Als Gosens 2019 nach dem 3:0-Pokalsieg von Bergamo gegen Juventus Turin Superstar Cristiano Ronaldo um ein Trikot bat, sagte dieser nur "No". "Ich war mal eben von der Platte rasiert worden", schreibt der DFB-Überflieger in seiner Biographie "Träumen lohnt sich – mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi." Nach der Gosens-Gala gegen Portugal meinte ARD-Experte Kevin-Prince Boateng zu dieser Anekdote am Samstag: "Ich glaube, heute hat Ronaldo ihn um ein Trikot gebeten."

Gosens: "Mein Handy ist explodiert" Neben hunderten SMS-Nachrichten (Gosens: "Mein Handy ist explodiert") gab es auch von Bundestrainer Joachim Löw ein Sonderlob: "Es war unser Plan, über die Außenpositionen für mehr Gefahr zu sorgen. Wir wussten, dass es da Schwachstellen bei Portugal gibt. Wir sind immer wieder hinter die Abwehr gekommen. Robin hat das super gemacht. Er hat unglaubliche Stärken, wenn er im gegnerischen Sechzehner ist - die hat er gezeigt."

In der Mannschaft ist der Linksverteidiger, der auch für die niederländische Elftal hätte auflaufen können, ohnehin längt angekommen. Löw: "Er hat bei uns sofort Fuß gefasst und einen guten Draht zu allen Spielern, weil er offen ist und klar im Kopf. Er ist vom Typ her wie sein Spiel – er will immer klare Kante zeigen, spielt mit unbändigem Einsatz." Kollege Matthias Ginter: "Robin bringt unglaublich viel positive Energie mit rein."