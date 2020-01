DFB sieht weiterhin Handlungsbedarf bei Pyrotechnik: "Aktuelle Lage nicht zufriedenstellend"

Dunkelziffer bei Verletzten wohl höher

Laut Polizei-Statistik sind in der Spielzeit 2018/2019 152 Menschen durch Pyrotechnik verletzt worden - bei 22 Millionen Stadionbesuchern und 1127 Verletzten insgesamt. Im Vorjahr waren es 53 Verletzte auf Grund von Pyrotechnik. Die Zahlen umfassen Vorfälle der ersten drei Ligen einschließlich der An- und Abreise zu Spielen. Die Dunkelziffer sei vermutlich höher , da nur polizeilich erfasste Verletzungen in der Statistik landen, sagt ein Polizei-Sprecher. Über die Schwere der Verletzungen gibt die Statistik keine Auskunft.

HSV will kontrolliertes Pyro-Abbrennen

Der Hamburger SV plant indes nach Aussage von Vorstandschef Bernd Hoffmann in nächster Zeit das kontrollierte Pyro-Abbrennen fernab des Zuschauerbereichs bei einem Spiel des Zweitligisten. „Wir befinden uns da in Gesprächen mit den zuständigen Behörden der Stadt Hamburg. Und wir gehen davon aus, dass wir das noch in dieser Saison realisieren können“, sagte er am Samstag nach der HSV-Mitgliederversammlung. Der HSV hatte im Dezember bereits über kontrollierte Pyrotechnik nachgedacht, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) dies jedoch abgelehnt.