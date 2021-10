Kommentar zur erfolgreichen WM-Quali: Deutschland braucht Topnationen für die nächste Stufe

Mit einem – zumindest vom Ergebnis her – deutlichen 4:0-Erfolg in Nordmazedonien hat sich die deutsche Nationalelf als erstes Team überhaupt für die Winter-WM 2022 in Katar qualifiziert. Was ebenso deutlich besser klingt, als die Realität in Wahrheit aussieht, ist die bisherige Bilanz unter Hansi Flick: Fünf Spiele, fünf Siege, 18:1 Tore. Platz 1 in der Quali-Gruppe. So weit, so ordentlich. Mehr aber auch nicht.

