DFB legt Rahmenterminkalender fest: Ein Monat Pause von EM bis Bundesliga-Start 2021

Der Rahmenterminkalender für die Saison 2021/2022 steht fest. Wie das DFB-Präsidium am Freitag festlegte, startet die Bundesliga am Wochenende vom 13. bis zum 15. August in ihre kommende Spielzeit. Damit liegen zwischen dem Finale der Europameisterschaft, das am 11. Juli 2021 steigen wird, und dem ersten Spieltag im deutschen Fußball-Oberhaus fast genau ein Monat. Für die 2. Liga geht es schon am 23. Juli los.

Auch das Ende des Bundesliga-Jahres steht bereits fest. Nach dem 18. Zweitliga-Spieltag vom 17. bis 19. Dezember 2021 und dem 17. Bundesliga-Spieltag am selben Wochenende gehen beide Klassen in die Winterpause. Wie der DFB weiter mitteilte, wird der Spielbetrieb in der Bundesliga am 7. Januar 2022 wieder aufgenommen, die 2. Bundesliga folgt am 14. Januar 2022.