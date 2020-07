DFB-Pokal, Bundesliga, Relegation: DFB gibt Rahmenterminkalender für 2020/21 bekannt

Seinen Abschluss findet das Fußballjahr 2020 am 22. und 23. Dezember mit der zweiten Runde im DFB-Pokal. Am Wochenende zuvor (18. bis 21. Dezember) ist der letzte Spieltag des Kalenderjahres in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga angesetzt. Die Saison in der Bundesliga endet mit dem 34. Spieltag am 22. Mai 2021. Das Finale des DFB-Pokals findet an Christi Himmelfahrt, also am 13. Mai in Berlin statt.