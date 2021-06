DFB-Interimschef Koch verteidigt UEFA: Darum musste die Regenbogen-Beleuchtung abgelehnt werden

Die UEFA hatte entschieden, dass das EM-Stadion in München beim Gruppenfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) nicht in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf. Hintergrund der Forderung ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban.