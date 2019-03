Serge Gnabry hat die rassistischen Vorfällen gegen seine Mannschaftskollegen Ilkay Gündogan und Leroy Sané während des Testspiels der DFB-Elf scharf kritisiert. Angesprochen auf die Vorfälle sagte er gegenüber der Bild: "Wir haben das aus Erzählungen mitbekommen. In der Nationalmannschaft weiß jeder, dass Rassismus bei uns keinen Platz hat. Wir stehen für Vielfalt und Toleranz. Das ist für uns selbstverständlich. Es ist traurig, dass so etwas vorkommt – egal ob bei einem Länderspiel oder im Alltag. Und man muss dagegen angehen. Das gilt für uns alle."

Die drei Männer, die beim Länderspiel am Mittwoch im Wolfsburger Stadion fremdenfeindlich gegen die DFB-Spieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané gepöbelt hatten (der SPORT BUZZER berichtete) , haben sich bei der Polizei Wolfsburg freiwillig gestellt . Alle drei kommen offenbar aus der Region Braunschweig und sind weder vorbestraft noch bisher in Verbindung mit der rechten Szene aufgefallen.

Gnabry: "Es geht mir nahe"

Selbst habe Gnabry noch keine persönlichen Erfahrungen mit Rassismus gemacht, ergänzt aber: "Irgendwo in einer anderen Sprache hat bestimmt mal jemand etwas gesagt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich deswegen mal beschimpft wurde. Trotzdem geht es mir nahe, weil ich die gleiche Hautfarbe habe wie Leroy. Es ist einfach traurig.“ Der Profi des FC Bayern hat kein Verständnis für die Vorfälle in Wolfsburg: "Es ist absurd, einen Spieler anzufeuern und den anderen aufgrund seiner Hautfarbe zu beleidigen. Rassismus gehört weder ins Fußballstadion noch in andere Bereiche der Gesellschaft." Sein Mannschaftskollege Leon Goretzka hatte die Vorälle ebenfalls kritisiert und zu mehr Zivilcourage aufgerufen: „Ich kann nur alle aufrufen, mit viel Mut dagegen vorzugehen und solche Leute in die Schranken zu weisen“, sagte der 24-Jährige.