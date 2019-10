Razzia beim DFB: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue-Verdachts - Beraterverträge im Fokus

Schon in der "Sommermärchen"-Affäre war Untreue ein wesentlicher Bestandteil der Vorwürfe. Nun ist aber offenbar ein zweiter Untreue-Fall beim Deutschen Fußball-Bund aufgetaucht: Schon am 22. Oktober führten Ermittler der Staatsanwaltschaft Frankfurt eine unangekündigte Durchsuchung in der Geschäftsstelle des Verbandes durch, die dem Untreue-Verdacht nachgehen. Es wurden Akten gesichtet, die Beraterverträge betreffen, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag bekannt gab.

Die Staatsanwaltschaft machte keine Angaben dazu, gegen wen konkret sich die Ermittlungen richten. „Es sind keine DFB-Mitarbeiter verwickelt, es geht um Untreue zum Nachteil des DFB“, sagte der an den Ermittlungen beteiligte Staatsanwalt Torsten Krach der Bild. Der größte Sportfachverband der Welt teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: „Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Dritte, in Verfahren in denen der DFB als Geschädigter in Betracht kommt.“ Der Verband habe bereits in den vergangenen Monaten kooperiert und werde dies weiterhin tun.