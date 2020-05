DFB reagiert auf Bundesliga-Neustart: Oliver Bierhoff sieht Fußball in "Vorreiterrolle"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht in der Erlaubnis der Politik für einen zeitigen Bundesliga-Neustart auch ein positives Signal für den deutschen Fußball. „Der deutsche Fußball und die Bundesliga übernehmen hier eine Vorreiterrolle, aus der sich auch mit Blick auf die Ausrichtung möglicher Länderspiele, die wir uns alle in der zweiten Jahreshälfte wünschen, wichtige Impulse ergeben können“, sagte Bierhoff in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Auch Nationalspieler im Ausland verfolgen diese Entscheidung, dass es in der zweiten Mai-Hälfte mit Spielen ohne Fans weitergehen kann, mit „Aufmerksamkeit und Anerkennung“.