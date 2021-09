DFB reagiert mit Stellungnahme auf FIFA-Empfehlung: Fußball-WM alle vier Jahre "angemessen"

Der DFB hat sich zurückhaltend zum Vorschlag der Technischen Beratungsgruppe des Weltverbands FIFA geäußert, Weltmeisterschaften künftig alle zwei Jahre auszutragen. "Der DFB hält den aktuellen Vier-Jahres-Rhythmus für die Austragung von Weltmeisterschaften grundsätzlich für angemessen", hieß es in einer Stellungnahme am Donnerstag. Das Thema solle aber in einer Präsidiumssitzung nochmals erörtert werden. Anzeige

Zuvor hatte die Gruppe um FIFA-Direktor Arsène Wenger ihren Vorschlag präsentiert, der auch eine Neuordnung der Turniere der Konföderationen vorsieht, darunter die Europameisterschaft. Der Vorschlag stößt vor allem in Europa auf erheblichen Widerstand. Der Präsident der UEFA, Aleksander Ceferin, erklärte in einem am Mittwoch geführten und am Donnerstag veröffentlichten Interview der britischen Zeitung Times, man könne entscheiden, nicht teilzunehmen.

Christian Streich: "... dann weiß ich nicht mehr, wie das dann noch gehen soll"

Der Vorschlag würde "den Fußball töten", meinte Ceferin sogar. In Deutschland weiß der UEFA-Präsident Verbündete. "Was ich davon halte? Nichts", sagte etwa Freiburgs Trainer Christian Streich am Donnerstagmittag, ehe Wenger gut eine Stunde später eine Online-Pressekonferenz abhielt. "Wenn sie jetzt eine WM alle zwei Jahre machen, dann weiß ich nicht mehr, wie das dann noch gehen soll." Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic nannte den brisanten Plan "Quatsch. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass die alle sechs Jahre kommt."