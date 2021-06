"Dann nur noch rein damit": DFB-Retter Leon Goretzka feiert mit Herz-Jubel und Regenbogen-Fahne

Und diesen bejubelte Goretzka mit einer speziellen Geste: Er formte ein Herz mit beiden Händen und zeigte es in Richtung der Tribüne, von der aus die ungarischen Fans ihre Mannschaft anfeuerten. Nicht einmal eine Stunde nach dem Spiel twitterte der eingewechselte Mittelfeldspieler das Jubelfoto mit den Worten "Spread Love" (Verbreitet Liebe) und Regenbogenfahnen-Emoji. Zum Hintergrund: Die UEFA hatte verboten, dass die Münchner EM-Arena zum Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben beleuchtet wird . Mit der Beleuchtung sollte gegen ein neues Gesetz protestiert werden, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt. Die Regenbogenfahne steht weltweit als Symbol für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.

Goretzka über Gegentreffer zum 1:2: "Darf gar nicht passieren"

Auch wenn Goretzka für das am Ende glückliche Weiterkommen nach einer schwachen DFB-Leistung sorgte: Im Achtelfinale gegen England am kommenden Dienstag muss Deutschland deutlich besser auftreten, um gegen die "Three Lions" eine Chance zu haben. Besonders die Standards seien weiter ein Problem, so Goretzka. "Was gar nicht passieren darf, ist die Situation nach dem 1:1. Das haben wir schon angesprochen. Bei Standards sind wir nicht schnell genug wieder auf dem Platz", sagte der FCB-Profi. Deutschland kassierte nach dem 1:1 von Kai Havertz direkt nach Wiederanpfiff den Treffer zum 1:2. "Du hast das erlösende 1:1 gemacht und dann fällt das 2:1, das darf natürlich niemals passieren, wenn du bei so einem Turnier etwas erreichen willst", mahnte der DFB-Star, der trotzdem ein Team "voller Selbstvertrauen" im Achtelfinale erwarte.