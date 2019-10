Personalsorgen beim DFB-Team: Joachim Löw nominiert Robin Koch und Sebastian Rudy nach

Bundestrainer Löw muss bereits auf zehn Spieler aus dem DFB-Kader verzichten

Trotz seines Lazaretts will der Bundestrainer aber die Erwartungen nicht zurückschrauben. „Es ist eine gute Geschichte gegen so ein Spitzenteam wie Argentinien anzutreten, für jeden Einzelnen. Am Mittwoch spielt das Ergebnis dabei nicht so eine große Rolle. Gegen Estland wollen wir dann gewinnen und werden es auch.“