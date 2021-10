Für Quali-Spiele der DFB-Auswahl: Papendick übernimmt RTL-Moderation anstelle des erkrankten König

Laura Papendick wird für den erkrankten Florian König die RTL-Übertragungen von den Länderspielen am Freitag und am Montag moderieren. Das teilte der Sender am Dienstag mit. Der 54 Jahre alte Journalist "wird aus gesundheitlichen Gründen in den kommenden Wochen nicht für die Sportübertragungen von RTL vor der Kamera stehen", hieß es in einer Mitteilung: "Es handelt sich dabei um keine schwere Erkrankung, jedoch ist eine kurzfristige berufliche Pause notwendig, um seine baldige Genesung sicherzustellen."

