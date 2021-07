Weltmeister, Champions-League-Sieger und Co.: Die Titel-Sammlung von Toni Kroos im Überblick

Insgesamt vertrat Kroos die Farben Deutschlands 106 Mal in der A-Nationalmannschaft. Obgleich er bei manchen Beobachtern nie vollends unumstritten war, macht ihn allein ein Blick auf seine Titel-Sammlung zu einem der erfolgreichsten Fußballer der deutschen Geschichte. Der Nachweis allein auf Vereinsebene: Viermal Champions-League -Sieger mit dem FC Bayern (2013) und Real Madrid (2016-2018), Klub-Weltmeister, deutscher und spanischer Meister, dazu Pokalsieger. Zahlreiche Titel schmücken die Vita des Mittelfeld-Stars. Der SPORT BUZZER hat die großen Erfolge in der Karriere von Toni Kroos in der Bildergalerie zusammengefasst.

26 Titel hat der gebürtige Greifswalder bislang in seiner Profi-Karriere eingefahren – nur Thomas Müller (29) kann in der Riege der deutschen Titel-Sammler mehr Trophäen aufweisen. Trotz der beachtlichen Trophäenzahl auf Vereinsebene feierte Kroos den größten aller Erfolge im Dress der DFB-Elf. 2014 krönte sich die deutsche Mannschaft nach einem starken Turnier in Brasilien mit einem 1:0-Finalsieg gegen Argentinien zum Weltmeister. Kroos stand in allen sieben Turnierspielen über die volle Distanz auf dem Platz und hatte nicht zuletzt mit zwei Toren und vier Vorlagen erheblichen Anteil am historischen Coup.