Die Rückkehr des Turbo-Sturms: Wie sich die DFB-Stars Sané, Gnabry und Werner seit 2018 entwickelt haben

Sie stehen für die neue Generation deutscher Offensivspieler: Nicht erst seit der Ausbootung von Thomas Müller, dem Rücktritt von Lukas Podolski, Mesut Özil oder dem Karriereende von André Schürrle geben Leroy Sané (24), Serge Gnabry (25) und Timo Werner (24) im Angriff der deutschen Nationalmannschaft den Ton an. Doch es ist fast zwei Jahre her, dass das Trio gemeinsam in einem Länderspiel in der Startelf stand: am 19. November 2018 beim 2:2 zum Ausklang der ersten Nations-League-Auflage gegen die Niederlande. Werner und Sané erzielten damals gar die beiden Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung für die DFB-Auswahl. In der Partie gegen die Ukraine wird es heute höchstwahrscheinlich (20.45 Uhr, ZDF) zum erneuten Auftritt des torgefährlichen Turbo-Sturms kommen. Der SPORTBUZZER macht den Check - was hat sich bei Sané, Gnabry und Werner seit ihrem letzten gemeinsamen Spiel verändert? Anzeige

Serge Gnabry Im Vergleich zu Sané und Werner ist Gnabry der größte Titelsammler - obwohl Sané mit City unter anderem zweimal englischer Meister (2018, 2019) und einmal FA-Cup-Sieger (2019) wurde. Denn Gnabry holte, seit er bei den Bayern spielt, 2019 und 2020 nicht nur das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. In diesem Jahr kam der Triumph in der Champions League durch das 1:0 im Finalturnier von Lissabon über Paris Saint-Germain hinzu. Gnabry fühlt sich auf der rechten offensiven Außenbahn am wohlsten, kann aber auch links oder im Zentrum aushelfen. Allerdings könnte der Ex-Bremer und -Hoffenheimer nunmehr sowohl beim FCB als auch im Nationalteam eine Flügelzange mit Sané bilden. In München sind die beiden damit auf dem besten Wege, in die Fußstapfen des über Jahre unantastbaren Duos Franck Ribery und Arjen Robben zu treten. Gnabry kommt bislang auf 15 Länderspiele, in denen er 14 Treffer markierte. Mit acht Toren in sieben Begegnungen hatte er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen EM-Qualifikation.