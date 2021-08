SC-Trainer Streich bestätigt: Freiburgs Kronenberg wird unter Flick Bundestorwarttrainer

Andreas Kronenberg vom SC Freiburg wird neuer Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft. Zunächst werde der 46-jährige Schweizer in der kommenden Bundesliga-Saison neben seinem Job in Freiburg parallel für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) arbeiten, sagte SC-Trainer Christian Streich am Freitag.

Anzeige