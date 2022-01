DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich: Auch ungeimpfte Referees dürfen Bundesliga-Spiele leiten

Etwa 90 Prozent der Referees im Bundesliga -Fußball sind nach Angaben von DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich geimpft. Die Quote liege ähnlich hoch wie bei den Klubs, sagte der 64-Jährige bei Bild-TV am Sonntag. "Die Impfquote bei den Schiedsrichtern wird erhoben, aber jetzt nicht nach dem Motto: Nur die Geimpften dürfen noch Spiele leiten, sondern es dürfen auch Ungeimpfte Spiele leiten - nach wie vor", sagte Fröhlich.

"Wir haben schon positive Fälle gehabt, aber das in einem Zeitfenster, das unproblematisch war", so der frühere FIFA-Unparteiische weiter: "Die Schiedsrichter sind dann in Quarantäne gegangen." In etwa zehn Fällen in der 1. und 2. Bundesliga und 3. Liga habe der DFB bei Spielansetzungen reagieren müssen. Fröhlich ist Sport-Geschäftsführer der seit dem 1. Januar aus dem Deutschen Fußball-Bund ausgegliederten DFB Schiri GmbH. Diese ist zuständig für die etwa 125 Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in der 1. und 2. Bundesliga, 3. Liga und im DFB-Pokal der Männer. 40 Referees stehen auf der Liste der 1. und 2. Liga.