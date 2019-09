Blitzstart für Deutschland gegen Holland: Gnabry weiht neue Tormusik ein - So reagiert das Netz

Auftakt nach Maß für die deutsche Nationalmannschaft. Serge Gnabry hat Deutschland gegen Holland (hier im Liveticker verfolgen) bereits in der 9. Minute in Führung gebracht. In der EM-Qualifikationsgruppe C übernimmt die DFB-Elf damit virtuell die Tabellenführung vor Nordirland. Gnabry sorgte mit seinem Treffer gegen die Holländer in Hamburg auch für eine Premiere: Erstmals wurde bei einem A-Länderspiel die neue Tormusik "Kernkraft 400" des Münchner Techno- und Elektro-Projekts Zombie Nation gespielt.

Klostermann und Gnabry sorgen für Deutschland-Führung gegen Holland - und jubeln mit neuer Tormusik

Was war passiert? Joshua Kimmich schickte Lukas Klostermann in der neunten Minute mit einem starken Pass auf die Reise. Der Außenverteidiger zog in den Sechzehner, brachte den Ball aus etwa sieben Metern auf den Kasten. Doch Hollands Keeper Jasper Cillessen war zur Stelle. Den Abpraller verwertete allerdings Gnabry aus etwa neun Metern eiskalt.

Wie (fast) immer war der Torjubel von Gnabry sehr speziell: Der Offensivstar rührte wieder mit einem imaginären Kochlöffel in einem ebenfalls nicht sichtbaren Topf herum. Diese Geste entlieh der Bayern-Star sich bei Basketball-Superstar James Harden von den Houston Rockets. Die Deutung des Jubels: Das, was sich in dem Kessel befindet, den Gnabry umrührt, ist kochend heiß. Zu heiß für die Abwehrketten seiner Gegner...

Neue DFB-Tormusik kommt mäßig gut an

Ebenfalls heiß: Die neue Tormusik der deutschen Nationalmannschaft, die gegen Holland ihre Premiere in der A-Nationalmannschaft feierte. Der 90er-Hit "Kernkraft 400" des Projekts Zombie Nation ertönt ab sofort bei allen Heim-Länderspielen des DFB-Teams. Die Fans wählten die neue Tormusik per Online-Voting. "Kernkraft 400" löst damit "Chöre" von Mark Forster und "Schwarz und Weiß" von Oliver Pocher ab. Bei den Fans kam die neue Tor-Hymne mäßig gut an - der Führungstreffer dagegen umso mehr.

"Serge Gnabry trifft bei mir immer." - Joachim Löw #GERNED pic.twitter.com/oGSNlre55D — m i g u (@max_migu) September 6, 2019

Jetzt hat sogar die Nationalmannschaft ne coolere Torhymne als der Bayer. — Bastian Hahne (@torhamster04) September 6, 2019

Die neue Torhymne kam akustisch schlecht...#GERNED — Ostfussball (@Ostklubs) September 6, 2019

Zombie Nation ist einfach die beste Torhymne, die es gibt. #GERNED — TAD (@iMia_San_FCB) September 6, 2019

Die Torhymne beim HSV ist deutlich geiler. #GERNED — Marc Niedzolka (@MarcNiedzolka) September 6, 2019

Da ich jetzt weiß, welches Lied als Torhymne gevotet wurde, kann ich endlich umschalten. GuNa.#GERNED — Sennahoj (@joschinho1893) September 6, 2019

Kimmich liefert die Zutaten (aka Vorlage) und Gnabry kocht (vollendet). #GERNED pic.twitter.com/oj6YUdlIDB — Jessie (@hsrjessie) September 6, 2019

