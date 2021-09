Vor dem DFB-Spiel gegen Island: Bundestrainer Flick mit Personalupdate und Gegner-Check

Nach zwei Siegen gegen Liechtenstein (2:0) und Armenien (6:0) in der WM-Qualifikation geht es für die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochabend in Island um die nächsten drei Punkte für das Turnier in Katar im Winter 2022. "Mir ist wichtig, dass meine Mannschaft das auf den Platz bringt, was wir trainiert haben", sagte Hansi Flick am Dienstagmittag vor dem Abflug der Mannschaft. Außerdem sprach der Bundestrainer über ...

Anzeige