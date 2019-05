Erstmals seit 2011: Kein DFB-Spieler im Champions-League-Finale

Von 2016 bis 2018 schaffte Toni Kroos mit Real Madrid den Sieg-Hattrick in der Königsklasse. 2017 musste sich Khedira mit Juventus 1:4 geschlagen geben. Im Vorjahr wurde Liverpools deutscher Torwart Loris Karius, der kein A-Länderspiel bestritt, beim 1:3 der Reds zur tragischen Figur . Emre Can wurde kurz vor Ende eingewechselt.

Ter Stegen kann durch das Ausscheiden rechtzeitig zur Vorbereitung der Nationalmannschaft am 2. Juni anreisen. Bundestrainer Joachim Löw versammelt seinen Kader für die EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11. Juni) am Tag nach dem Endspiel (1. Juni in Madrid) im niederländischen Venlo.

Ter Stegen hatte von Löw nach seinem 45-Minuten-Auftritt im Test gegen Serbien (1:1) im März für dieses Jahr weiter Einsatzzeiten als Herausforderer von Stammtorwart Manuel Neuer versprochen bekommen.