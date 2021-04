DFB-Spielerinnen Däbritz und Oberdorf: Angleichung an Bezahlung bei Männern ist ein Prozess

Sara Däbritz und Lena Oberdorf sehen aufgrund der noch fehlenden Strukturen im Frauenfußball die Zeit für eine Angleichung der Prämienhöhe bei den Nationalmannschaften von Frauen und Männern in Deutschland noch nicht gekommen. Während einer Online-Pressekonferenz vor den Länderspielen gegen Australien am Samstag (16.10 Uhr/ARD) und am Dienstag gegen Norwegen (16.00 Uhr/ZDF) in Wiesbaden sagten sie am Mittwoch, zuerst müssten generell die Bedingungen im deutschen Frauenfußball angepasst werden. In Australien und Norwegen erhalten die Nationalspielerinnen die gleichen Geldsummen wie ihre männlichen Kollegen.

