DFB-Spielerinnen schrauben in Dresdner Gläsernen Manufaktur

Teilnahme am Einladungsturnier

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereitet sich im Moment an der Elbe auf die Spiele gegen Bulgarien am Samstag (16.05 Uhr/ARD live) in Cottbus und gegen Serbien am Dienstag (16 Uhr/ZDF live) in Chemnitz vor. Bei den beiden Heimspielen wollen die deutschen Kickerinnen die ersten Schritte hin zur WM 2023 in Australien und Neuseeland machen. Dresden dient derzeit als Basis für das Team, das im Ostragehege trainiert und sich am Sonntag nach dem Spiel im Cottbusser Stadion der Freundschaft auch bei einer Stadtrundfahrt etwas erholen will.