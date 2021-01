Offiziell: Drei Spiele Sperre für Bayern-Angreifer Joshua Zirkzee - Einfluss auf Eintracht-Wechsel?

Die zweite Mannschaft des FC Bayern München muss drei Spiele auf Stürmer Joshua Zirkzee verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sprach diese Strafe für den 19-Jährigen nach dessen Roten Karte im Drittliga-Derby gegen den TSV 1860 München (0:2) aus. Zirkzee war am Samstag in der 27. Minute von Schiedsrichter Martin Petersen wegen rohen Spiels gegen "Löwen"-Torwart Marco Hiller des Feldes verwiesen worden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Platzt möglicher Frankfurt-Deal?

Auch auf seine Wechsel-Avancen könnte die Sperre Auswirkungen haben. Zirkzee war in den letzten Wochen mit einem Transfer zu Erstligist Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht worden. SGE-Trainer Adi Hütter hatte nach der Roten Karte und der Sperre, die auch für die Bundesliga greift, zurückhaltend reagiert. "Sicherlich ein Kriterium worüber man nachdenken müsste", sagte der Eintracht-Coach. Dennoch sei das Interesse an dem jungen Angreifer konkret. "Es gibt das Thema Joshua Zirkzee und dass wir an ihm interessiert sind. Aber nochmal - auf der einen Seite gibt es Eintracht Frankfurt, dann den Spieler mit seinem Berater und auf der anderen Seite den FC Bayern. Solange sich nicht alle Parteien einig sind, wird es wahrscheinlich länger dauern. Aber wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht wo anders wieder eine auf", so Hütter.