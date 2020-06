Nach umstrittenem Elfmeter: DFB-Sportgericht weist Einspruch des VfB Stuttgart zurück

Der Einspruch des VfB Stuttgart gegen die 1:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zurückgewiesen worden. Das teilte der DFB im Anschluss an eine mündliche Verhandlung am Montag mit. Anlass für den Einspruch der Schwaben war eine umstrittene Elfmeter-Entscheidung in der Partie am 17. Mai. "Der Schiedsrichter hat ein strafbares Handspiel wahrgenommen und Elfmeter verhängt. Das war eine unanfechtbare Tatsachenentscheidung", sagte Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts.