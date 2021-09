DFB-Star Goretzka glaubt an Steigerung unter Bundestrainer Flick: "Klare Vorstellungen" sind sehr viel wert

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Donnerstag gegen Liechtenstein in den Länderspiel-Dreierpack in der WM-Qualifikation. Hansi Flick wird dabei erstmals in seiner neuen Funktion als Bundestrainer an der Seitenlinie stehen. Bayern- und DFB-Star Leon Goretzka spricht im Vorfeld über die Hoffnung auf Besserung unter der Ägide des 56-Jährigen.