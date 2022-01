DFB-Star wohl vor schwerer Rückrunde in Gladbach: Hütter und Eberl begründen Bankplatz von Ginter

Ein Weltmeister auf dem Abstellgleis? Borussia Mönchengladbach startet ohne die Winter-Transferkandidaten Matthias Ginter und Denis Zakaria in die Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Während Zakaria verletzt nicht im Aufgebot steht, sitzt Ginter nach der Verpflichtung von Marvin Friedrich, der sein Startelf-Debüt für die Gladbacher gibt, zunächst nur auf der Bank. Dem DFB-Star dürfte eine schwere Rückrunde bevorstehen.

Zum Hintergrund: Die Borussia hatte vor Weihnachten das Angebot zur Vertragsverlängerung für den Nationalspieler zurückgezogen und nun Friedrich von Union Berlin als Nachfolger in der Innenverteidigung verpflichtet. Ginters Vertrag in Gladbach läuft im Sommer aus. Dies gilt auch für Zakaria, der die Borussia im Sommer ebenfalls verlässt.

Ob Ginter den Klub noch im Winter verlässt, ließen Hütter und Eberl offen. "Er hat Vertrag bei uns, bei uns wird kein Spieler weggeschickt", sagte Eberl. "Dann wird man sehen, was bis zum 31. Januar passiert. Bis heute gab es kein Angebot für Matthias Ginter, das ist Spekulation." Hütter sagte: "Was Matthias Ginter mit der Situation macht - er ist Profi genug, er weiß, dass man ihn noch brauchen kann. Bis zum 31. ist das Transferfenster offen." Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte über ein Transfer-Interesse von Inter Mailand an Ginter.