Mögliche Startelf, Torhüter-Teilzeit: Letzte Infos vor Israel-Spiel vom Abschlusstraining des DFB-Teams

Am Freitagabend hat Bundestrainer Hansi Flick seine 23 Spieler in Frankfurt zum Abschlusstraining versammelt. Am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) tritt die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Länderspiel des Jahres in Sinsheim gegen Israel an. Einen ersten WM-Vorgeschmack gab es für Flick und seine Spieler am Donnerstagabend mit den Playoff-Spielen, die auch Auswirkungen auf die DFB-Elf haben. Nach dem sensationellen Scheitern von Italien gegen Nordmazedonien (0:1) hat Deutschland noch eine theoretische Chance, bei der Auslosung der WM-Gruppen am 1. April im besten Lostopf gesetzt zu sein. Anzeige

"Jetzt wollen wir überprüfen, ob wir alles richtig gemacht haben", sagte Flick am Freitag nach intensiven Trainingstagen. Für den Weg zu seinem ersten Großereignis als Chefcoach hat er den Nationalspielern längst einen dicken Anforderungskatalog präsentiert. Absolute Fitness, absolute Leistungsbereitschaft und eine immer maximal steile Lernkurve fordert Flick ein. Die letzten Eindrücke vom Abschlusstraining gibt es von RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Video.

Startelf, Torhüter, Flick-Heimspiel: Ausblick auf den DFB-Auftakt ins Jahr 2022

Auch Nationalspieler Ilkay Gündogan ist klar, dass die Nationalmannschaft acht Monate vor dem WM-Anpfiff in Katar keine Zeit verlieren darf. "Man muss es so ernst angehen, wie man es im Turnier machen würde", forderte der 31-Jährige von Manchester City, der von Flick in Abwesenheit der Bayern-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka eine Startelf-Garantie als Mittelfeldorganisator für die Partie in Sinsheim bekam.

Bundestrainer Flick will mögliche Turnier-Kandidaten checken