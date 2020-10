DFB-Trainer Stefan Kuntz nominiert Leverkusen-Talent Florian Wirtz - Jüngster Spieler der U21-Geschichte?

Der 17 Jahre alte Florian Wirtz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist erneut in das Aufgebot der deutschen U-21-Nationalmannschaft berufen worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Trainer Stefan Kuntz hatte das Top-Talent bereits für die EM-Qualifikationsspiele gegen Moldau (4:1) und in Belgien (1:4) im September nominiert, dann aber kurzfristig doch auf den Offensivakteur verzichtet. Nun könnte Wirtz in den anstehenden Partien am 9. Oktober in Moldau (18.15 Uhr) und am 13. Oktober gegen Bosnien-Herzegowina (18.15 Uhr/beide ProSieben MAXX) in Fürth jüngster deutscher U-21-Nationalspieler werden.