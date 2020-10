Bericht: DFB zahlte Steuern bereits vor der Razzia nach - Präsident Fritz Keller setzt eigene Ermittler ein

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt wirft sechs ehemaligen und aktuellen DFB-Funktionären vor, Erlöse aus der Bandenwerbung bei den Heimländerspielen der Nationalmannschaft in den Jahren 2014 und 2015 "bewusst unrichtig als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erklärt zu haben". Damit sei der DFB einer Besteuerung in Höhe von etwa 4,7 Millionen Euro entgangen. Wie die Sport Bild berichtet, sei diese Summe aber schon vor der Razzia komplett nachgezahlt worden. Der letzte Betrag wurde demnach im Juni 2020 überwiesen.

Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen durchsuchte die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main die Geschäftsräume des DFB sowie Privatwohnungen von ehemaligen und aktuellen Verbandsfunktionären. Dabei geht es um Einnahmen aus der Bandenwerbung in den Jahren 2014 und 2015. Die Frankfurter Staatsanwältin Anna-Elisabeth Krause-Ablaß wollte sich auf Anfrage der Sport Bild nicht weiter zu den Gründen der Razzia äußern.

Im Kern geht es bei den Vorwürfen um einen Passus in einem am 11. Dezember 2011 zwischen dem DFB und der Schweizer Vermarktungsagentur Infront geschlossenen Vertrag, in dem sich die Vermarktungsagentur auf Wunsch des DFB dazu verpflichtet haben soll, keine Rechte an der Bandenwerbung bei Heimländerspielen der Nationalmannschaft an Konkurrenten des damaligen Generalsponsors (Mercedes) und Generalausrüsters (adidas) zu vergeben. Die Verantwortlichen sollen Erlöse aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Fußball-Nationalmannschaft in den Jahren 2014 und 2015 "bewusst unrichtig als Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erklärt haben", teilte die Staatsanwaltschaft mit.