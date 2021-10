DFB-Stürmer Werner erklärt: Darum habe ich den Spaß am Fußball wiedergefunden

Seine Laune ist wieder bestens. Im Training der Nationalmannschaft in Hamburg war bisher ein gut gelaunter Timo Werner zu beobachten. Der Stürmer des FC Chelsea hat schwierige Wochen hinter sich, kam bei dem Premier-League-Klub mit Trainer Thomas Tuchel zum Saisonstart kaum zum Einsatz. Durch den Einkauf von Superstar Romelu Lukaku fand sich Werner oft auf der Bank statt auf dem Rasen wieder. Das DFB-Team ist für den Angreifer eine Oase der guten Laune. "In den letzten Länderspielen habe ich den Spaß wiedergefunden und auch das Selbstvertrauen", sagte Werner am Mittwochmittag.

