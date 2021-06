DFB-Talent Jamal Musiala über seine Zeit in England, seinen Spitznamen "Bambi" und die EM

Jamal Musiala wurde in Deutschland geboren, lebte in Stuttgart und Fulda. Im Alter von sieben Jahren zog er mit seiner Familie nach England. Das Offensivtalent spielte in der Jugend des FC Chelsea – und für die Junioren-Nationalmannschaften von England und Deutschland. Inzwischen ist der erst 18-Jährige fest im DFB-Team mit eingeplant. Zuletzt als Joker gegen Ungarn. Jetzt geht es gegen seine zweite Heimat. Vor dem EM-Achtelfinale gegen die Three Lions am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta Sport) spricht Musiala im Interview mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschlands (RND). Anzeige

SPORTBUZZER: Herr Musiala, gegen Ungarn haben Sie ihr erstes EM-Spiel absolviert. Jetzt folgt das Achtelfinale gegen England. Sind Sie schon jetzt happy? Jamal Musiala (18): Das ganze Turnier ist eine unglaubliche Erfahrung für mich, ich sauge so viele neue Eindrücke auf. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich gegen Ungarn im Kader stand und spielen durfte. Ich bin Fußballer, ich will spielen. Aber ich kann meine Situation einschätzen.



Ihr Spitzname ist "Bambi". Gefällt er Ihnen? Den Spitznamen hat mir Leroy (Sané, d. Red.) bei Bayern gegeben. Einige nennen mich seitdem Bambi, aus dem Film Bambi, vielleicht weil ich ein bisschen dünn und einer der Jüngeren bin. Ich finde es aber witzig. Und wenn man einen Spitznamen bekommt, zeigt es ja auch irgendwie, dass man im Team angekommen ist und von seinen Mitspielern akzeptiert wird. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl beim DFB und möchte der Mannschaft mit guten Leistungen helfen, wenn ich die Chance bekomme.

Viele Freunde von Musiala leben noch in England Ihr Weg führte Sie aus Stuttgart und Fulda über London zurück nach München – und jetzt für kurze Zeit zurück nach Wembley. Viel los für einen 18-Jährigen… Für mich war diese Reise sehr bereichernd und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe in Deutschland meine Wurzeln, das ist das Land, in dem ich geboren wurde und in dem ich angefangen habe Fußball zu spielen. In England bin ich aufgewachsen und habe dort immer noch viele Freunde. Ich hatte dort prägende und sehr schöne Erlebnisse in der Schulzeit und im Fußball. Zum Beispiel? Ich war erst sieben Jahre alt, als ich in England ankam und kaum ein Wort verstand. Ich konnte die gesprochenen Worte nicht verstehen, aber ich konnte die ermutigenden Gesten, die freundlichen Handlungen oder einfach nur ein Lächeln verstehen.

Musiala über das Leben in England Wie haben Sie sich unterhalten? Am Anfang habe ich nur emotional kommuniziert. Daher ist es so schwierig, Worte zu finden, weil ich viele Erinnerungen habe, die mit sehr positiven Emotionen verbunden sind. Obwohl ich anders war, ein kleiner Junge mit "mixed-background", der die Sprache nicht sprechen konnte, hatte ich nie das Gefühl, dass mich jemand anders behandelte. Ich hatte immer das Gefühl willkommen zu sein und ich wurde in England sehr wertschätzend behandelt. Das hat mir sehr viel bedeutet und mich geprägt. Sie sind in Deutschland und England aufgewachsen. Was macht das mit einem? Ich durfte vor allem die verbindende Kraft des Fußballs erleben. Über den Fußball habe ich schnell Anschluss und Freunde gefunden. Fußball ist die Sprache, die jedes Kind auf der Welt sofort versteht. Es gibt die Regeln, die jeder kennt, einen Ort, einen Ball und eine Gruppe von Kids. Es spielt dann keine Rolle, ob man die Wörter der anderen versteht.