DFB-Talent Musiala vor England-Rückkehr – Entdecker überzeugt: "Jamal ist extrem motiviert" 

Jamal Musiala zählt in Deutschland zu den größten Talenten. Er wurde in Stuttgart geboren, zog aber im Alter von acht Jahren nach England. Der 18-Jährige hätte für beide Nationen spielen können, da seine Mutter einen deutschen und sein Vater einen englischen Pass besitzt. Erst im Februar hatte Musiala erklärt, dass er in Zukunft für das DFB-Team spielen wolle. Und jetzt kommt es am Dienstag (18 Uhr/ARD und Magenta TV) zum brisanten Duell gegen England im Achtelfinale der Europameisterschaft.

"Jamal ist extrem motiviert, für ihn ist es ein ganz besonderes Spiel. Sein Vater lebt noch immer in England und wird bestimmt auch im Stadion sein", sagt Musiala-Entdecker Branko Milenkovski im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (​RND). Unter Milenkovski begann die Karriere des heutigen Top-Talents im Jahr 2007 bei den Bambinis des TSV Lehnerz. Aus beruflichen Gründen zog es die Familie im Frühjahr 2011 fest nach England. Dort lebte Musiala bis 2019 und spielte in der Jugendakademie des FC Chelsea. Das Offensivtalent kam in der U16 sowohl für Deutschland als auch für England zum Einsatz. Zudem stand er zuvor im Kader der U15 sowie im Anschluss im Aufgebot der U17 und U21 der Three Lions.