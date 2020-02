Oliver Bierhoff verrät DFB-Plan: Mehr Spielzeit und Transfer-Beratung für Top-Talente

Die Grundmauern der Akademie stehen bereits - genau wie das Gerüst von Joachim Löw für die kommende Europameisterschaft. Die neue DFB-Zentrale in Frankfurt befindet sich noch bis Ende 2021 im Bau, das Team des Bundestrainers weiterhin im Umbruch. Und dennoch sollen beide zukünftig wieder die Nr. 1, das Aushängeschild sein auf dem Fußball-Planeten, so ist zumindest der gänzlich unbescheidene Plan.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff legte am Dienstag vor dem Besuch des Champions-League-Krachers von Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain im Rahmen eines Medientalks noch mal nach: „Wir haben ein klares Ziel genannt: zurück an die Weltspitze, daran hat sich nichts geändert. Dafür haben wir erste Maßnahmen ergriffen.“ Und im Bezug auf die Erstellung des 150 Millionen-Projekts meinte er selbstbewusst: „Ich habe mich in der Welt ein wenig umgeschaut und kann sagen, dass es einmalig ist, was wir hier aufbauen. Daher bin ich überzeugt, dass es auch erfolgreich sein wird.“

Bierhoff sieht Nationalmannschaft bis 2024 "gut aufgestellt" Die Nationalmannschaft ist in der EM-Quali bereits in die Erfolgsspur zurückgekehrt und will bei der Endrunde im Sommer beweisen, dass sie zumindest wieder zu den Top-Nationen des Kontinents gehört. Doch was den Verantwortlichen Sorge bereitet, ist die Zukunft. Bierhoff: „Wir haben warnende Tendenzen gesehen. Dass wir bis 2024 gut aufgestellt sind, wissen wir. Aber auch, dass wir uns danach massiv bewegen müssen. Es geht um die Entwicklung im Kinder- und Jugendbereich, um Strukturen. Wir haben zu viel auf den Erfolg der Mannschaft geachtet, als auf die Entwicklung jedes Einzelnen.“

Ein Blick auf die Hinrunde in der Bundesliga bestätigte zudem den Eindruck, dass weniger deutsche Talente den Sprung nach ganz oben schaffen. Nur drei Prozent der U21-Spieler kamen dort zum Einsatz, im Vorjahr waren es noch doppelt so viele. Ein Zustand, der auch U21-Trainer Stefan Kuntz missfällt: „Die Engländer, Spanier und Franzosen haben rund fünfmal so viele U21-Spieler, die regelmäßig in der ersten Liga spielen. Da sind sie uns weit voraus. Und im FA-Cup kamen zuletzt 25 Spieler aus den Jahrgängen 1998/99 zum Einsatz – und zwar bei den Topklubs.“

Die DFB-Kandidaten für die EM 2020 im Chancen-Check Ein Debütant und ein Leistungsträger: Niklas Stark (l.) kam gegen Nordirland zu seinem langersehnten ersten Einsatz, Serge Gnabry legte zum Jahresabschluss eine Drei-Tore-Gala hin. ©

Die große Frage ist, wie man dem künftig entgegenwirken kann. Denn Bierhoff ist bewusst: „Wir können niemandem vorschreiben, dass er einem jungen deutschen Spieler den Vorzug geben muss. Das wird sich erst wieder ändern, wenn unsere Nachwuchsspieler einfach besser sind.“ Und um da künftig nachzuhelfen, kündigte er an: „Gerade in den unteren Ligen können und werden wir Reglementierungen einbauen.“