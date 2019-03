Rückschläge für DFB-Talente: U19 verpasst EM-Teilnahme - U17 muss auf Konkurrenz hoffen

Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat zum zweiten Mal nacheinander die Qualifikation für die Europameisterschaft verpasst. Die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier gewann am Dienstag in Dugopolje in Kroatien zwar mit 3:0 (1:0) gegen Ungarn, doch es reichte in der Tabelle nur zu Platz zwei hinter Norwegen. Die Skandinavier siegten gegen Kroatien mit 3:2.