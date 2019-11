Nach Süle-Verletzung: Oliver Bierhoff nennt Abwehr-Alternativen - Name von Mats Hummels fällt nicht

Nach dem monatelangen Ausfall von Niklas Süle hält man sich bei der Benennung des künftigen Abwehrchefs der Nationalmannschaft weiter zurück. Zwar zählte DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Mittwoch Alternativen zu dem am Kreuzband verletzten Bayern-Star auf, er betonte aber auch: " Wir müssen weniger auf eine Person fokussiert sein, sondern sehen, dass das Gefüge passt ." Als potenzielle Säulen nannte er den " erfahrenen " Matthias Ginter, den derzeit ebenfalls verletzten Antonio Rüdiger und Jonathan Tah, dem Bierhoff " unglaubliches Potenzial " bescheinigte. Den im vergangenen März ausgebooteten Mats Hummels nannte er jedoch nicht.

Hummels laut Löw "derzeit kein Thema"

Auch Joachim Löw hatte zuletzt betont, dass ein Comeback des Abwehrchefs von Borussia Dortmund "derzeit kein Thema" sei. Statt auf den 30-Jährigen zu setzen, will der Bundestrainer den Umbruch im DFB-Team offenbar weiter mit jungen Kräften forcieren. So hatte der Freiburger Robin Koch im vergangenen Oktober gegen Argentinien (2:2) sein erstes Länderspiel bestritten. Bierhoff lobte am Dienstag sowohl den 23-Jährige für dessen Entwicklung, als auch Löw. Der Bundestrainer habe in einem Jahr mit großen Verletzungsproblemen immer wieder "kreative Lösungen" gefunden.