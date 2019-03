Österreich-Profi lobt DFB-Team: "Deutschland gehört weiterhin zu stärksten Nationen der Welt"

Der deutsche Fußball befindet sich aktuell in einer der größten Krise seit Jahren. Das beweisen das kollektive Champions-League-Aus und die jüngsten Ergebnisse der Nationalmannschaft wie das peinliche WM-Aus in der Vorrunde und der Abstieg in der Nations League. Leverkusen-Profi Julian Baumgartlinger empfindet die Debatte allerdings als überzogen. "Die Gesamtsituation wird in meinen Augen zu negativ gesehen. Die WM ist sicher nicht gut gelaufen, das hatte aber vielschichtige Gründe, die nicht nur sportlicher Natur waren. Das alles jetzt auf die fußballerische Ausbildung in Deutschland zu reduzieren, ist unverhältnismäßig. Deutschland gehört weiterhin zu den stärksten Nationen der Welt", sagt der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft in einem Interview mit dem Nachrichtenprotal t-online.de.