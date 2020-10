Vorne hui, hinten pfui! EM-Puzzle für Bundestrainer Löw: So stehen die Chancen aller DFB-Kandidaten

Neu war selbst für den Bundestrainer eine Länderspielperiode mit drei Partien. Es gab ein Testspiel vor 300 Fans gegen die Türkei (3:3) mit einer B-Elf, gefolgt vom ersten Sieg in der Nations League, dem 2:1 in der Ukraine, vor rund 18 .000 Zuschauern in Kiew. Der dritte Auftritt, diesmal vor leeren Rängen in Köln gegen die Schweiz (3:3), wurde zur Zustandsbeschreibung: Vorne hui, hinten pfui. Löw verabschiedete sich nach viel Kritik mit einer überraschend mutigen Formulierung für 2021: "Das EM-Halbfinale ist natürlich das Minimalziel.“ Doch wie sieht es in den einzelnen Mannschaftsteilen knapp acht Monate vor dem Anpfiff des ersten Endrundenspiels gegen Weltmeister Frankreich (15. Juni) aus? Ein Überblick.