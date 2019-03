DFB-Team: Bundestrainer Löw sortiert wohl Müller, Boateng und Hummels aus

Weitere Rauswürfe plant Löw wohl nicht

Löw: "Alle weiterhin auf Weltniveau"

Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff äußerte sich zu der überraschenden Entscheidung: " Unser Auftrag ist es, zu entscheiden, was das Beste für die Mannschaft auf dem Weg zurück an die Weltspitze ist. Wir wollen nun konsequent den Neubeginn auch im Kader sichtbar machen."

Das deutsche Fußball-Nationalteam startet am 24. März in Amsterdam gegen die Niederlande in die EM-Ausscheidung. Zuvor trifft die Mannschaft in einem Test am 20. März in Wolfsburg auf Serbien.