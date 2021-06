Im Video: "Es gab viele Gespräche" - so ist die Lage beim DFB-Team am Tag nach dem Eriksen-Vorfall

Einen Tag nach dem Vorfall von Kopenhagen steckt der Schock noch immer tief. Dänemarks bester Spieler Christian Eriksen kollabierte am Samstag während des EM-Spiels gegen Finnland und musste danach von mehreren Medizinern per Herzbehandlung "zurückgeholt", sprich: reanimiert werden. Mittlerweile soll es dem 29 Jahre alten Profi von Inter Mailand den Umständen entsprechend gut gehen. Er habe während des unterbrochenen Spiels per Facetime mit seinen Kollegen gesprochen, hieß es - und dabei die Fortsetzung der Partie unterstützt. Außerdem soll Eriksen sich mit seinem italienischen Klub auch schon ausgetauscht haben. Anzeige

Naturgemäß hat auch die deutsche Nationalmannschaft in ihrem DFB-Camp in Herzogenaurach auf die dramatische Lage reagiert. Am Samstagabend postete die Mannschaft ein Bild vor dem Foto von Eriksen bei Twitter. Außerdem setzten sich die Nationalspieler auch intensiv mit den medizinischen Hintergründen auseinander. Das verrät RND-Sportchef Heiko Ostendorp im Gespräch mit Moderator Roman Gerth - hier im Video!

So reagierte das DFB-Team auf den Eriksen-Vorfall

Ostendorp sagt: "Tim Meyer, der deutsche Mannschaftsarzt, hat auf der PK berichtet, dass viele Gespräche geführt worden sind. Die Spieler sind auf ihn zugekommen und wollten medizinisch wissen, wie er das einschätzt." Und weiter kommentiert Ostendorp das gepostete Bild der DFB-Elf bei Twitter, womit die deutschen Spieler "ein Zeichen, auch an die dänische Mannschaft und Eriksen sowie dessen Familie" senden wollten. Bei aller Betroffenheit wirft der RND-Sportchef dennoch auch einen Blick auf das nahende Auftaktspiel von Deutschland gegen Weltmeister, das am Dienstag (21 Uhr, ZDF) in München steigt. Mittlerweile gibt es Klarheit: Dänemark setzt trotz des Eriksen-Vorfalls die Teilnahme an der Europameisterschaft fort

