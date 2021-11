„Flick muss improvisieren“: Wie das DFB-Team sportlich auf den Corona-Wirbel reagiert

Am Dienstagmittag gab es Gewissheit: Niklas Süle wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und mit ihm reisen auch die Bayern-Profis Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala ab. Hinzu kommt noch Karim Adeyemi von RB Salzburg. Nun nominierte Bundestrainer Hansi Flick drei Spieler nach. Maximilian Arnold und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg und Kevin Volland von der AS Monaco sind die Glücklichen.

Chefreporter Tobias Manzke berichtet aus Wolfsburg vom Corona-Wirbel: "Das sorgte für Aufregung, das ist klar", sagt er in der SPORTBUZZER-Schalte. Einfluss auf die Verabschiedung von Joachim Löw soll der Vorfall nicht haben. Die gesamte Analyse gibt es hier im Video!

Die deutsche Nationalmannschaft ist bereits für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 qualifiziert. Demnach sind die beiden kommenden Länderspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr) und in Armenien (Sonntag, 18 Uhr) nicht mehr von Bedeutung. "Es ist eine Chance für diejenigen, die nachnominiert wurden", betont Manzke allerdings: "Bundestrainer Flick muss improvisieren."