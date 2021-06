Im Video: Nach bitterem Remis im ersten Test - das bleibt vom Auftritt der DFB-Elf gegen Dänemark

Beim vorletzten Test vor der anstehenden Europameisterschaft kam die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch nur zu einem 1:1. Fans und Team hatten keine zwei Wochen vor dem Ernstfall gegen Gruppenfavorit Frankreich am 15. Juni in München auf einen echten EM-Schub gehofft. Dieser blieb jedoch aus, weil in der Offensive die nötige Kaltschnäuzigkeit fehlte und defensiv eine Unachtsamkeit zum Gegentreffer führte.

