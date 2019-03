Nach den Spielen gegen Serbien und Holland: Die Gewinner und Verlierer im DFB-Team

Zwei Länderspiele hat die Nationalmannschaft 2019 absolviert. Auf das zähe 1:1 gegen Serbien folgte am Sonntag ein bockstarker Auftritt beim 3:2-Sieg zum Start der EM-Quali in Amsterdam gegen die Niederlande. In beiden Partien gab es viele gute Ansätze zu sehen, die neu zusammengestellte Truppe von Joachim Löw zeigte ihr Potenzial. Aber auch, dass es noch Zeit braucht, bis alles so funktioniert, wie es soll, um 2020 tatsächlich schon wieder um den EM-Titel mitspielen zu können. Es gab viel Licht, aber auch noch einige Schatten.