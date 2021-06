Im Video: Mögliche Aufstellung und Neuer-Jubiläum - alles Wichtige zum DFB-Team vor dem letzten EM-Test

Die DFB-Auswahl testet für den Ernstfall. Am 15. Juni startet die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Joachim Löw mit der Partie gegen Frankreich in die Europameisterschaft. Am Montag geht es gegen Lettland um den letzten Feinschliff. In Düsseldorf dürfen erstmals seit November 2019 bei einem Heimländerspiel auch Fans wieder im Stadion sein. Die fallende Inzidenz in der Corona-Pandemie ermöglicht 1000 Zuschauern den Eintritt. Zudem steht das letzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der EM auch im Zeichen des 100. Spiels von Manuel Neuer. Als 16. Nationalspieler zieht der Schlussmann des FC Bayern in den elitären "Klub der Hunderter" und wird zugleich der erste deutsche Torwart mit 100 Länderspielen. Anzeige

Gegner Lettland ist als Nummer 138 der aktuellen Weltrangliste der klare Außenseiter. Ohnehin liegt der Fokus der DFB-Elf jedoch weniger auf dem Gegenüber, als auf der möglichen Aufstellung von Bundestrainer Joachim Löw. "Es gibt verschiedene Planspiele", bemerkte Löw: "Frankreich ist ein Gegner, der in der Offensive wahnsinnig variabel und kreativ ist." Der zweite Gruppengegner Portugal spiele "schon anders". Auf jeden Fall müsse man schauen, den Kontrahenten vom eigenen Tor wegzuhalten. Gegen Lettland aber will Löw anders agieren lassen, weil er den Außenseiter sehr defensiv orientiert erwartet. "Das ist nicht der Fingerzeig für Frankreich." RND-Sportchef Heiko Ostendorp begleitete das Team im Trainingslager in Seefeld und fasst die wichtigsten Infos zum Löw-Plan im Video zusammen.

Mögliche Aufstellung und Neuer-Jubiläum: Alles Wichtige zum DFB-Team vor dem letzten EM-Test

Dass Löw beim finalen Test personell einige Gedankenspiele umsetzt, ist wahrscheinlich. "Vielleicht wird Joshua Kimmich noch einmal auf der rechten Abwehrseite getestet", kommentiert Ostendorp eine mögliche Variation in der Aufstellung. Primär werde es gegen die Letten aber "um die taktische Ausrichtung gehen", so Ostendorp weiter. Besonders die Dreier-Kette will Löw optimieren, um im ersten Ernstfall gegen die starken Franzosen zu bestehen. Die Ära des 35 Jahre alten Neuer sieht Ostendorp vor dessen Jubiläum indes trotz des fortgeschrittenen Alters noch nicht als abgeschlossen an. "Er knackt als erster Torhüter diese Marke im deutschen Nationalteam. Und er ist noch lange nicht am Ende."

