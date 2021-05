Frankreich-Trainer Didier Deschamps blickt auf DFB-Team: So sehe ich die deutschen EM-Chancen

Deschamps plant keine Kader-Überraschungen: "Nicht der Weihnachtsmann"

Kader-Überraschungen bei den Franzosen behält sich Deschamps zwar vor, allerdings legt er Wert auf wohlüberlegte Entscheidungen: "Ich bin nicht der Weihnachtsmann, ich bin nicht hier, um irgendwelche Überraschungen zu verkünden", sagt Deschamps. "Ich stimme es nach und nach ab." Die "Equipe Tricolore" ist am 15. Juni in der Allianz Arena in München deutscher Auftaktgegner bei der EM, die in diesem Jahr als paneuropäisches Turnier an mehreren Standorten über den Kontinent verteilt stattfindet.