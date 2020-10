Von Gosens bis Waldschmidt: So stehen die Chancen der DFB-Kandidaten auf die EM 2021

Dass man im dritten Länderspiel des Jahres noch immer ohne Sieg ist, hatte man sich beim DFB natürlich ganz anders vorgestellt. Gerade das jüngste 3:3-Unentschieden der deutschen Nationalmannschaft am Mittwochabend in Köln gegen die Türkei schmeckte dem Bundestrainer so gar nicht. „Angefressen“ sei Joachim Löw ob des Ergebnisses gewesen , nachdem sein Team mal wieder - wie auch schon im September gegen Spanien - eine Führung aus der Hand gegeben hatte, der dritte Treffer der Türken fiel in der Nachspielzeit.

Immerhin handelte es sich bei der Partie im Rheinenergiestadion nur um einen Testkick, wirklich ernst wird es erst in den beiden nun anstehenden Spielen in der Ukraine am Samstag und gegen die Schweiz am Dienstag - wieder in Köln. Dann heißt der Wettbewerb Nations League, und in diesem steht die DFB-Elf noch immer ohne Sieg da. Dass das nicht länger so bleiben darf, machte der Bundestrainer nach dem Türkei-Spiel einmal mehr deutlich.