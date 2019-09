Vor EM-Qualifikation gegen Holland: Nationalmannschaft in Hamburg angekommen

Der DFB-Tross ist in Hamburg angekommen. Später als geplant erreichten die deutschen Nationalspieler am späten Montagabend das Teamhotel in der Hansestadt. Der von Bundestrainer Joachim Löw berufene 23-Mann-Kader ist im noblen The Fontenay an der Außenalster untergebracht. Während die Profis um Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Debütant Luca Waldschmidt erst gegen halb elf eintrafen, war Löw schon einige Stunden zuvor angereist. Das erste Training der Mannschaft steht am Dienstag im Millerntor-Stadion von Zweitligist FC St. Pauli an.