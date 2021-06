Kimmich-Position bis Hummels-Eigentor: Vier Fragen und Erkenntnisse zum DFB-Auftakt

Regeneration, Pflege und Analyse stand am Mittwoch nach dem 0:1 gegen den Weltmeister für die deutsche Mannschaft im Basecamp in Herzogenaurach auf dem Programm. "Wir wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen", sagte Joachim Löw. Ab Donnerstag geht der Blick nun voll auf das nicht minder schwere Duell mit dem Titelverteidiger aus Portugal am Samstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV), der seine Partie gegen Ungarn mit 3:0 gewann. Die DFB-Reporter beantworten die wichtigsten Fragen. Anzeige

Ist Leon Goretzka bereit für die Startelf?

Am Montag überraschte der Bundestrainer mit der Aussage, dass Goretzka nach seinem Muskelfaserriss bereits eine Option fürs Frankreich-Spiel sein könnte. Er habe "vier, fünf Einheiten mit der Mannschaft gemacht. Von der Verletzung war nichts mehr zu spüren, er war sehr gut drauf." Nach dem Abschlusstraining in der Allianz Arena entschied der Bayern-Profi jedoch selbst, dass die Partie gegen den Weltmeister zu früh käme. Goretzka absolvierte stattdessen gemeinsam mit Jonas Hofmann und Jamal Musiala, die ebenfalls nicht im Kader standen, am Spieltag eine Sonderschicht. Löw: "Er will sich absolut sicher fühlen, wir wollen kein Risiko eingehen." Am Samstag könnte der Bundestrainer den kampfstarken Mittelfeldspieler gut gebrauchen, ist aber mit Blick auf die Startelf noch vorsichtig. "Leon wird eine Option sein, vermutlich aber eher im Laufe des Spiels."

Bleibt Löw bei der Dreierkette und Kimmich auf rechts?

Beim EM-Auftakt schickte der Bundestrainer wie zu erwarten eine Dreierkette ins Rennen, schob Joshua Kimmich aus dem Zentrum auf die rechte Seite – diese Taktik ging nur teilweise auf. Zwar ließ das DFB-Team gegen Frankreichs Power-Offensive relativ wenige Chancen zu und stand mit drei Innenverteidigern recht stabil. Löw: "Das haben wir über weite Strecken klasse gemacht." Auch den Vorwurf, zu defensiv aufgestellt zu haben, wollte er sich nicht gefallen lassen: "Wir haben mit Kroos und Gündogan zwei offensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler gehabt, dazu drei Stürmer davor mit Müller, Gnabry und Havertz. Und mit Gosens und Kimmich zwei sehr offensiv ausgerichtete Außenverteidiger – das war genug Offensive." Vielleicht sogar zu viel? Die rechte Abwehrseite war jedenfalls anfällig für Konter, auch weil Kimmich – wie 2018 – häufig als Rechtsaußen agierte. Dennoch ist davon auszugehen, dass Löw auch gegen die spielstarken Portugiesen am System festhalten wird.





Bekommt Sané eine neue Chance?

Champions-League-Held Kai Havertz bekam gegen Frankreich den Vorzug vor Leroy Sané, konnte seinen Lauf der letzten Wochen allerdings nicht mitnehmen und enttäuschte mit wenig Durchschlagskraft und fehlender Torgefahr (SPORTBUZZER-Note 5). Auch Edeljoker Sané brachte nach seiner Einwechslung in der 74. Minute keinen neuen Schwung, genau wie Kevin Volland und Timo Werner. Löw gab gegenüber dem SPORTBUZZER zu: "Die Einwechselspieler kamen nicht so ins Spiel, wie wir es uns erhofft hatten."

Ilkay Gündogan machte sich dennoch für einen Einsatz von Sané gegen Portugal stark und begründete: "Leroy ist ein Spieler, der Rhythmus braucht. Der das Gefühl, ständig den Unterschied machen zu können, braucht. Und wenn er topfit ist, kann er auch den Unterschied ausmachen", sagte er. Allerdings brauche Sané Beständigkeit – mal für 20 Minuten zu kommen und dann im nächsten Spiel plötzlich in der Startelf zu stehen, das sei nichts für den Hochgeschwindigkeitsfußballer. "Er muss das Gefühl haben, immer zu spielen, dann ist er unglaublich. So war das bei Manchester City auch, da ging kein Weg an ihm vorbei", meinte Gündogan. "Ich hoffe, dass er so viel Einsatzzeit wie möglich bekommen wird, damit er in diesen Rhythmus kommt." Um eine neue Chance in der Startelf zu ergattern, muss sich Sané allerdings im Training anbieten, was zuletzt nicht der Fall war. Bis Samstag hat er dazu noch Zeit.

Was macht das Eigentor mit Mats Hummels?

Nach dem Abpfiff wurde Hummels auf dem Platz von Ex-Mitspieler Corentin Tolisso umarmt. "Alles gut, alles gut", sagte er zum französischen Trostspender, nachdem der Rückkehrer mit seinem ersten Eigentor im DFB-Trikot sein Team auf die Verliererstraße gebracht hatte – ausgerechnet an seinem 6. Hochzeitstag. Noch in der Nacht entschuldigte er sich bei Instagram: "Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat." Beim WM-Sieg 2014 hatte Hummels mit seinem Treffer im Viertelfinale gegen die Franzosen Deutschland noch weiter geköpft. Auch nun blickte er bereits wieder optimistisch nach vorne: "Man hat gesehen, dass wir uns zerreißen wollen bei diesem Turnier, dass wir Euch wieder begeistern und erfolgreich sein wollen." Der BVB-Abwehrboss wird für die nächsten Spiele gesetzt bleiben, auch wenn seine Geschwindigkeitsdefizite gegen Le Bleus-Rakete Kylian Mbappé mehrfach offensichtlich wurden.

Ein Blick in die Geschichtsbücher ist übrigens kein gutes Omen für Hummels & Co.: Nach dem letzten deutschen Eigentor bei einer Endrunde (Berti Vogts beim 2:3 gegen Österreich) schied das DFB-Team 1978 in der WM-Zwischenrunde aus.

