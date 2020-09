DFB-Team: Die fünf Erkenntnisse aus den Nations-League-Spielen gegen Spanien und die Schweiz

Das 1:1 im zweiten Gruppenspiel der Nations League vor der Geisterkulisse im St. Jakob-Park, der Arena des FC Basel, war aus Sicht des DFB-Teams künstlerisch ganz und gar nicht wertvoll. Zum Teil zeigten die Spieler von Bundestrainer Joachim Löw biedere Hausmannskost, es reichte nur zu einem Punkt bei den Eidgenossen. Wie drei Tage zuvor in Stuttgart gegen Spanien (1:1) verspielte man wieder eine Führung. Diesmal allerdings nicht in allerletzter Sekunde durch einen unglücklichen Treffer, die deutsche Nationalmannschaft schlitterte beinahe sogar in eine Niederlage. Das zweite Länderspiel des Jahres brachte "gemischte Gefühle“, so Löw. Was muss mit Blick auf die noch ausstehenden sechs (!) Partien bis Jahresende besser werden bei der Nationalelf? Welche Erkenntnisse zieht Löw aus dem September-Doppelpack?

1. Die fehlende Reife: "Das Spiel kann man eigentlich 2:0 oder 3:0 gewinnen. Wir hätten es eiskalt durchspielen müssen“, schimpfte Ilkay Gündogan, der Torschütze zum 1:0 nach der Partie am ZDF-Mikrofon. Gündogan wurde deutlich, ungewohnt emotional: "Ich bin etwas angepisst. Wir haben Bälle verloren, die wir ganz leicht festmachen können. Beim Gegentor haben wir den Ball schon gesichert und spielen ohne Bedrängnis einen Fehlpass. Sowas darf auf dem Niveau nicht passieren. Das ist ärgerlich und geht mir auf den Sack.“ Sah auch Löw so: "Wenn man dann das 2:0, das mehr Sicherheit gegeben hätte, nicht macht, lässt man den Gegner wieder ins Spiel.“ Nur Fahrlässigkeit? Sorglosigkeit? "Ich weiß nicht, ob es eine Qualitätsfrage ist, aber daran müssen wir arbeiten“, meinte Gündogan (Manchester City) wütend.