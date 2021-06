DFB-Team in Herzogenaurach angekommen: Löw-Schützlinge holen sich EM-Feinschliff im "Home Ground"

Die letzte Etappe der EM-Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft beginnt. Das Team von Joachim Löw traf am Dienstag in Franken ein, wo der Bundestrainer seinem EM-Kader den letzten Feinschliff bis zum schweren Turnierstart in einer Woche in München gegen Weltmeister Frankreich geben wird. Nur ein paar Kiebitze unter Schirmen warteten auf die Ankunft von Kapitän Manuel Neuer und der weiteren Spieler.

