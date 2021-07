DFB-Team nur mit 18er-Kader zu Olympia – Trainer Kuntz: 100 Spieler "abtelefoniert"

Nach der kurzfristigen Absage von Ismail Jakobs bestreiten die deutschen Fußballer das Olympia-Turnier in Tokio mit nur 18 Spielern. Für den U21-Nationalspieler, der wegen seines Wechsels vom 1. FC Köln zum französischen Erstligisten AS Monaco auf die Sommerspiele verzichtet, wird kein Akteur nachnominiert. "Wir mussten im Januar eine 100er Liste erstellen. Wir haben alle Spieler auf dieser Liste abtelefoniert. Diese 18 sind übrig geblieben", sagte Trainer Stefan Kuntz am Dienstag wenige Stunden vor dem Abflug nach Japan.

